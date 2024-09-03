Шифр Hamster Kombat на 3 и 4 сентября появился в сети

Разработчики игры Hamster Kombat обновили ежедневный секретный шифр. Разгаданный шифр был опубликован в Telegram-канале «300 Криптанцев».

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Игроки, успешно разгадавшие шифр с 3 по 4 сентября, получат вознаграждение в размере 1 миллиона внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе, а активация режима происходит через раздел «Ежедневный шифр» в главном меню игры.

Короткое нажатие соответствует точке, а длительное — тире. Например, для набора слова DEPOSIT используется следующая комбинация:

D: «– . .»;

E: «.»;

P:«. – – .»;

O: «– – –»;

S: «. . .»;

I: «. .»;

T: «–».

Шифр будет действителен до 22:00 следующего дня, после чего он будет заменен на новый.

Hamster Kombat — это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, в которой пользователи зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают, что после листинга на бирже 26 сентября игроки смогут обменять накопленные баллы на криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о возможных трудностях при распределении токенов из-за большого числа игроков, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на значительный заработок в игре.

Hamster Kombat имеет немало аналогов на рынке крипто-игр в Telegram, среди которых Blum, Catizen, Lost Dogs: The Way, TapSwap, X Empire и другие.