В Cеть слили главные характеристики и цену PlayStation 5 Pro

Sony представит обновленную версию своей популярной консоли PlayStation 5 Pro уже 9 сентября. Об этом сообщает издание Tom's Guide, ссылаясь на анонимный источник с имиджборда 4chan.

© Газета.Ru

PlayStation 5 Pro выйдет в двух версиях: с дисководом и без него. Версия без дисковода будет стоить $600 (примерно 54,3 тыс. руб. по курсу на 2 сентября 2024 года, – «Газета.Ru»), а версия с поддержкой физических носителей обойдется в $700 (около 63,3 тыс. руб.). Исходя из этого следует, что на версии PlayStation 5 Pro подорожают на $100 относительно оригинальных моделей.

Что касается технических характеристик, ожидается, что PlayStation 5 Pro будет оснащена графикой RDNA3, процессором AMD Zen 2 на 3.9 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти типа GDDR6, а также функцией PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), обеспечивающей 4K-разрешение при частоте 120 FPS.

Получается, PlayStation 5 Pro станет просто улучшенной версией текущей модели с более мощными графическими возможностями, а не переходом к следующему поколению.