Комбо для Hamster Kombat на 31 августа и 1 сентября появилось в сети

Разработчики игры Hamster Kombat в Telegram выпустили новый набор бонусных карт, доступный с 31 августа по 1 сентября. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

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Для активации комбо пользователи должны приобрести или улучшить три карты: Two factor authentification, Web3 Integration, Collection of vintage cars, которые находятся в разделах PR&Team, Markets и Specials.

Игроки, собравшие комбо из указанных карт, получат единовременную выплату в размере 5 миллионов внутриигровых монет HMSTR. Следующее комбо станет доступно через сутки, в 15:00 по московскому времени.

Hamster Kombat — это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, в которой пользователи зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают возможность обмена накопленных баллов на криптовалюту после листинга на бирже 26 сентября. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о сложности распределения токенов из-за большого числа игроков, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на возможность крупного заработка в проекте.

Hamster Kombat имеет множество аналогов на рынке крипто-игр в Telegram, таких как Blum, Catizen, Lost Dogs: The Way, TapSwap, X Empire и другие.