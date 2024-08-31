Подписчикам Game Pass разрешили бесплатно опробовать новую Call of Duty

Activision запустила первый этап открытого бета-тестирования многопользовательского режима Call of Duty: Black Ops 6, доступ к которому получили предзаказавшие игру и подписчики Game Pass. Об этом сообщает портал DTF.

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Участники тестирования смогут получить несколько внутриигровых наград, включая загрузочный экран, анимированную эмблему, два облика для персонажей и чертеж для оружия. Activision отмечает, что тестеры первыми опробуют инновационную систему Omnimovement, которая обеспечивает более естественное и реалистичное движение персонажей в любом направлении, что многим геймерам напомнило прыжки из Max Payne.

Первый этап тестирования продлится до 4 сентября. Клиент Black Ops 6 можно загрузить на ПК в Steam, Microsoft Store и Battle.net. В рамках этого этапа игрокам будут доступны шесть карт: Derelict, SCUD, Skyline, Rewind, Pit и Gala. Второй этап тестирования пройдёт с 4 по 9 сентября и будет открыт для всех желающих.

Call of Duty: Black Ops 6 — предстоящий шутер от Treyarch и Raven Software, являющаяся прямым продолжением Black Ops Cold War 2020 года. Релиз игры запланирован на 25 октября 2024 года для Windows, PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Series X/S. Кроме того, подписчикам Game Pass на ПК и Xbox игра будет предлагаться бесплатно с первого дня релиза.