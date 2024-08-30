В новой игре про «Гарри Поттера» будет маска Хагрида из «Философского камня» с PS1

На этой неделе разработчики симулятора квиддича Harry Potter: Quidditch Champions опубликовали новые скриншоты проекта. На них изображён персонаж в мемной маске Хагрида из «Философского камня» с PlayStation 1. Вероятно, в будущем тайтлн будет полно подобных косметических предметов.

© Чемпионат.com

Разработчики называют Quidditch Champions полноценной игрой, а не дополнением или небольшим сторонним проектом. Как рассказали авторы, в будущем проекте пользователи смогут участвовать в онлайн-матчах и соревноваться в различных многопользовательских режимах.

Сетевой симулятор квиддича поступит в продажу 3 сентября на ПК, консоли PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Подписчики сервиса PS Plus получат проект бесплатно. В российском Steam игра не выйдет, перевода на русский также не будет.

Та самая маска

© Скриншот

© Скриншот