Astro Bot, Space Marine 2 и Frostpunk 2: во что поиграть в сентябре

Первый месяц осени ознаменует конец ежегодной игровой засухи: крупные релизы начнутся уже с первых дней сентября. Мы собрали самые интересные проекты и рассказываем, во что можно будет поиграть в сентябре.

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Harry Potter: Quidditch Champions — 3 сентября

На релизе Hogwarts Legacy многие игроки сетовали на отсутствие квиддича — и пожалуйста, он получит самостоятельную игру. В Quidditch Champions каждый сможет собрать собственную команду по квиддичу, сыграть в дворовых матчах и побороться за кубок мира, причем как в одиночку, так и в кооперативе на трех человек.

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Astro Bot — 6 сентября (только на PS5)

Team Asobi готовит для PlayStation 5 настоящий привет из прошлого — маскот-платформер. Astro Bot обещает стать духовной наследницей Little Big Planet: игроки смогут совершить путешествие по множеству миров, вдохновленных франшизами Sony, и встретить немало знакомых персонажей.

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Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 9 сентября

После смешанной реакции публики на оригинальную Space Marine поклонники Warhammer 40,000 оставили всякие надежды на продолжение, но хоронить серию было рано. Space Marine 2 занимаются разработчики World War Z — за зрелищность битв против орд тиранидов можно не переживать. Сюжетный кооператив, режим выживания и PvP-матчи идут в комплекте.

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Satisfactory — 10 сентября

Из раннего доступа Steam наконец выходит Satisfactory: логистическая головоломка, песочница и симулятор фабрики в одном флаконе. Чтобы колонизировать неизвестную планету, игроку предстоит построить гигантские заводы, протянуть километры конвейеров, построить железные дороги и попытаться не запутаться в собственной индустриальной машине.

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Lollipop Chainsaw RePOP — 12 сентября

Комедийный боевик Lollipop Chainsaw от великого и ужасного Suda51 наконец получит переиздание для современных платформ. Изначально авторы настраивались на ремейк, но в итоге мы получим ремастер с поддержкой современной графики — для тех, кто хочет предаться ностальгии, или же впервые познакомиться с культовой классикой.

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Final Fantasy XVI на ПК — 17 сентября

Final Fantasy XVI вот-вот доберется до ПК вместе со всеми вышедшими дополнениями. Мрачная, вдохновленная «Игрой Престолов» игра была дебютом разработчиков онлайновой Final Fantasy XIV — раньше они не занимались созданием одиночных выпусков серии.

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The Plucky Squire — 17 сентября

Умилительное приключение о персонажах детской книжки, которым предстоит совершить опасное путешествие по реальному миру, чтобы спасти своих друзей. The Plucky Squire интригует фантазией и множеством необычных ситуаций: от битвы с игрушечными солдатиками до одиссеи по детской комнате.

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Dead Rising Deluxe Remaster — 18 сентября

Capcom уже выпустила одно переиздание оригинальной Dead Rising, но то был простой порт игры с Xbox 360. На этот раз студия подошла к вопросу иначе: Deluxe Remaster переведет Dead Rising на движок RE Engine, сильно подтянет графику, модели и многие другие аспекты игры.

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Frostpunk 2 — 20 сентября

Frostpunk 2 — сиквел пост-апокалиптической градостроительной стратегии, где игрок управляет одной из немногих колоний выживших на замерзшей Земле. Первая часть порадовала критиков моральными дилеммами и необычным сеттингом, а вторая намерена повторить успех оригинала за счет расширенных механик и большего масштаба.