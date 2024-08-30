Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали об улучшении игры и планах на DLC

Команда GSC Game World дала интервью порталу Wccftech, в котором ответила на ряд вопросов о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Собрали самые интересные моменты разговора.

© GSC Game World

GSC Game World улучшила S.T.A.L.K.E.R. 2 на основе фидбека с Gamescom 2023. В частности разработчики улучшили работу ИИ и переделали систему диалогов для «более плавного и естественного» общения.

Производительность тоже улучшили, но разработчики знали, что это нужно сделать и без отзывов со стороны. Напомним, что на Xbox Series X игра выдаёт 60 FPS.

В целом можно сказать, что именно прошлогодний фидбек оказал большое влияние на решение вновь перенести релиз S.T.A.L.K.E.R. 2.

Microsoft очень поддерживает GSC Game World (+ соглашение по Game Pass), но она не является издателем S.T.A.L.K.E.R. 2. Поэтому на разработчиков не оказывалось никакого дополнительного давления.

Команда Microsoft также оказала (и продолжает оказывать) помощь в оптимизации. Сейчас GSC Game World всё ещё трудится над оптимизацией для Xbox Series S — «всё идёт хорошо».

В версии S.T.A.L.K.E.R. 2 для Xbox Series X есть два режима: производительности (60 FPS и не такая графика, как в Quality Mode) и качества (30 FPS с «супер крутая» графикой). Для Xbox Series S разработчики пытаются достичь чего-то похожего, объединяя два подхода. Пока удалось достичь около 25 FPS, но это не конец.

В PC-версии будет поддержка DLSS.

На одно прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 уйдёт примерно 25–40 часов. Конечно же, чтобы увидеть игру полностью придётся пройти её не один раз.

Авторы вновь подтвердили, что в игре будет 3 концовки.

Официальную поддержку модов добавят после релиза.

По мультиплееру пока нет новостей. Его хотели добавить в бесплатном пострелизном обновлении. Но в настоящее время разработчики сосредоточены на одиночной опыте.

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 сделают несколько крупных сюжетных дополнений, но перед ними выйдут несколько бесплатных обновлений для всех игроков.

Команда GSC Game World насчитывает больше 430 человек.

Говоря о системе A-Life 2.0 AI, разработчики объяснили, что в каждом регионе игры (за некоторыми небольшими исключениями) можно натолкнуться на сгенерированные встречи. Генерируются они на основе того, что происходит вокруг игрока сейчас и произошло ранее. Например: сначала несколько NPC подходят к Аномалии, затем они начинают драться друг с другом, затем другой NPC присоединяется к бою и умирает. Есть и «особые встречи» — тоже сгенерированные ИИ, но более интересные.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выходит 20 ноября для PC и Xbox Series. Ранее разработчики провели геймплейную презентацию.