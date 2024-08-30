В CS2 теперь можно играть в футбол

В мастерской Steam набирает большую популярность новая карта для CS2 — Futsal. Это симулятор игры в футбол.

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На локации есть плейлист-панель, меню настроек правил матча и раздевалка, где игроки выбирают цвет команды.

На поле можно кидать смоки и флешки. Применение оружия и гранаты не убивает противника, но замедляет скорость бега и выбивает мяч из-под ног.

Скачать Futsal можно по ссылке. Судя по комментариям, геймеры остались в восторге от карты:

Пушка-гонка. Поможет расслабиться и отвлечься с друзьями после потных каток.

Крутая карта для игры с друзьями!