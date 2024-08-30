Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, август 2024

Пора провожать лето — до первых громких игровых релизов осени осталось всего ничего. А пока вы проверяете вишлист, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store началась раздача полной коллекции старых Fallout: в сборник входят первая и вторая части, а также Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Несмотря на свой почтенный возраст, ранние части серии достаточно хорошо сохранились в плане сюжета, свободы действий и внимания к деталям. Отличный шанс приобщиться к классике, если вы еще не. Fallout Classic Collection можно забрать до 5 сентября.

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На раздачу в Epic Games Store также вышла Wild Card Football — аркада про американский футбол. Яркая, динамичная и достаточно простая, чтобы получить удовольствие и без знания правил реального спорта. К тому же, ход каждого матча можно изменить с помощью уникальных карт способностей, которые дают различные бонусы. Игру можно забрать до 5 сентября.

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Меланхоличная головоломка о человеке, который пытается справить с утратой близкого. One Last Time подает сюжет достаточно хорошо написанными диалогами между медитативными паззлами: всего игроку предстоит решить 50 загадок.

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В серии 100 Cats очередное пополнение! На этот раз игрок отправится на поиски спрятавшихся котят в «Большое Яблоко»: котики поджидают на крышах, в домах, в кабинах такси и даже на Статуе Свободы. Как обычно, поклонникам милых и расслабляющих паззлов про скрытые объекты нельзя проходить мимо.

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Хоррор, вдохновленный Exit 8 и Platform 8. Чтобы выбраться живым из таинственного отеля «Лиминаль», игроку нужно спуститься на лифте на нулевой этаж здания. Но сделать это не так просто: аномалии могут скрываться повсюду, поэтому важно обращать внимание на любые, даже самые мелкие детали.