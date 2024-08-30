В разработке находится игра во вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза

Бывший редактор издания The Hollywood Reporter Мэтью Беллони рассказал, что в разработку запущена новая игра во вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза. Какими либо деталями тайтла журналист не поделился. Понять, будет ли это ААА-игра или что-то менее масштабное, пока трудно.

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Франшиза Batman: Arkham обросла огромной фанатской базой, а на её геймплейных механиках другие студии основывали свои. Возможно, Warner Bros. хочет повторить успех серии, подарив геймерам нечто совершенно другое. Не исключено, что даже не про Бэтмена.

Также говорится, что Warner Bros. Discovery может продать свой игровой бизнес, но пока на него ещё есть надежда.

Что касается Ривза, он работает над «Бэтменом 2» после успеха первого фильма. Сиквел запланирован к выходу 2 октября 2026 года.