Пиковый онлайн шутера Deadlock от Valve превысил 106 тыс игроков в Steam

Согласно SteamDB, пиковый онлайн многопользовательского шутера от третьего лица Deadlock (Valve) превысил 106 тыс игроков одновременно.

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Напомним, что проект тестируется с мая этого года, но официально Valve «признала» существование игры всего несколько дней назад. В настоящее время доступ к игре можно получить только по приглашению друга, который уже участвует в тесте.

Пиковый онлайн Deadlock продолжает расти, тогда как, к примеру, онлайн нового командного шутера Concord от Sony упал ниже 100 человек в Steam. Многопользовательский шутер XDefiant от Ubisoft также, по слухам, теряет аудиторию.

У Deadlock нет даты релиза, но мы знаем, что игра всё ещё находится на ранней стадии разработки и в ней будет русская локализация.

Напомним также, что несколько дней назад был поставлен новый рекорд посещаемости Steam — 12 534 703 человек одновременно.