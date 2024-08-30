PlayStation 5 Pro получит рекордные 2 ТБ SSD-памяти

Последние утечки шепчут, что PlayStation 5 Pro может получить SSD-накопитель объемом 2 ТБ, что на 200% больше, чем у стандартной версии PS5.

© Ferra.ru

Если информация от инсайдера Moor's Law is Dead подтвердится, это станет значительным улучшением по сравнению с текущей моделью.

Объем памяти на стандартной PS5, составляющий 825 ГБ, вызвал некоторые неудобства у пользователей, особенно с учетом того, что после установки операционной системы доступно лишь 667 ГБ.

Хотя у PS5 Slim уже 1 ТБ SSD, предлагающий 840 ГБ для хранения данных, новая PS5 Pro обещает значительно расширить возможности хранения.

Отметим, что PS5 Pro на 2 ТБ — это пока лишь прототипы. Но если нет — нас ждет приятная неожиданность. Дополнительно консоль, по слухам, сохранит текущий разъем питания, что предполагает аналогичное энергопотребление и, возможно, более низкие температуры работы.