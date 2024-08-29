ИИ воссоздал фрагменты игры Doom

Команда ученых из Google Research, Google Deep Mind и Тель-Авивского университета разработала метод воссоздания и симуляции видео игр с помощью машинного обучения. В новой работе, опубликованной на arXiv, они представили свою модификацию обучающего приложения GameNGen, которое успешно воспроизводит и имитирует фрагменты игры Doom.

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Воссоздание игр с помощью нейронных сетей включает в себя два основных аспекта: графику и игровой процесс. Используя модели диффузии, команда адаптировала Stable Diffusion 1.4, чтобы научить систему создавать новые изображения и видео, основанные только на данных об игре Doom.

После тренировки на видео с процессом игры, GameNGen смог генерировать реалистичные фрагменты игрового процесса со скоростью более 20 кадров в секунду. Экспериментальные данные показали, что более половины людей не смогли отличить созданные ИИ фрагменты от реального игрового действия.