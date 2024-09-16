Как попасть в бета-тестирование Deadlock: новой игры Valve

Valve наконец открыла секрет, который и так был известен: студия действительно работает над геройским шутером Deadlock. У игры появилась страница в Steam, а у геймеров — шанс попасть в закрытое тестирование. Портал PC Gamer рассказал, как можно получить приглашение.

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Как попасть в бета-тестирование Deadlock

На странице Deadlock в Steam авторы говорят, что игра «находится на ранней стадии разработки». На практике это означает, что доступ ограничен, и получить его можно лишь двумя способами: приглашение от друга, который играет в Deadlock, или от самой Valve.

Теперь у рассекреченной Deadlock есть официальная страница в магазине, поэтому вы можете посмотреть, кто из ваших друзей получил заветное приглашение. А значит, вы можете написать кому-то из них с просьбой кинуть приглашение.

Как пригласить друга в Deadlock

Отныне никому не нужно скрывать причастность к бета-тестированию игры. Более того, приглашать друзей в Deadlock можно прямо из главного меню игры.

Нажмите Invite your friends в правой нижней части экрана.

в правой нижней части экрана. На экране появится ваш список друзей. Выберите нужного пользователя и отправьте приглашение.

По словам Valve, письма счастья рассылаются в течение 1-2 дней, но иногда могут задерживаться.

Если вам не повезло и друзей, попавших в бета-тест, нет, то не печальтесь. Valve рассылает новые приглашения волнами, и постепенно количество тестеров становится все больше. Судя по всему, они действительно приходят случайно: вам не обязательно иметь большой опыт в Dota 2, Team Fortress 2 или CS:GO.