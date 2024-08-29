Сценарий Kingdom Come: Deliverance 2 вышел размером с 25 полноценных романов

Даниэль Вавра, соучредитель студии Warhorse, поделился информацией о размере сценария Kingdom Come: Deliverance 2. Он подсчитал его объём вместе с ведущим дизайнером игры — всего получилось 2,2 миллиона слов. Это 11 тысяч страниц сценария.

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Но разработчик решил сравнить сравнить столь крупный сценарий Kingdom Come: Deliverance 2 с другими формами медиа. По подсчётам, это 100 сценариев для среднестатистического двухчасового фильма, либо же 25 среднестатистических романов.

А мы же приведём в пример свои сравнения. Русская классика в лице романа «Война и мир», одного из самых длинных произведений художественной литературы, насчитывает примерно 580 тысяч слов. А в 2016 году CD Projekt RED рассказывала, что сценарий «Ведьмак 3: Дикая Охота» насчитывает 820 тысяч слов.

Также стоит вспомнить оригинальную Kingdom Come: Deliverance. Она тоже может похвастаться весомым сценарием — энтузиаст в одиночку перевёл более 1,8 миллиона слов на родной язык для создания фанатской локализации. Очевидно, что с тех пор желания и мастерство разработчиков из Warhorse только выросли.

Напомним, что релиз сиквела пришлось перенести — ingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. А пока можно взглянуть на богатое наполнение коллекционного издания с фигуркой главного героя.