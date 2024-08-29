Финальную версию Star Wars Outlaws сравнили с первым геймплейным трейлером

Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits, который разбирал техническое состояние Star Wars Outlaws, сравнил первый геймплейный трейлер игры с финальной версией.

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Некоторые пользователи сети после релиза боевика посчитали, что игра прошла через «даунгрейд» в стиле первой Watch Dogs, когда дебютный трейлер отличался от самого проекта в лучшую сторону. Многие ещё обратили внимание, что модель главной героини Кей Весс тоже отличается от той версии, которую показывали ранее.

В сравнительном ролике первым делом отметили, что геймплейный трейлер начинался и завершался кинематографическими сценами, которых в финальной версии попросту нет. И на локации иначе перераспределили врагов, к тому же они стали сильнее. Ещё в трейлере героиня улетала с планеты, чтобы сбежать от Империи — в игре это не требуется.

Что касается «даунгрейда», то в финальной версии снизилось качество объёмного освещения. Ещё в Outlaws слегка была изменена анимация некоторых объектов и добавлены новые источники освещения.

В игре понизили уровень разрушений и взрывов по сравнению с геймплейным трейлером. Их в целом сократили, к тому же на экране в этот момент появляется меньше частиц. И следы от выстрелов тоже стали выглядеть не так впечатляюще.

Сравнить уровень освещения в открытом мире планеты Тошары не удалось, так как в итоговой версии сильно изменилась позиция Солнца.

Зато вокруг дорог в финальной версии видно улучшенные текстуры и другие подобные детали. Выросло в самой игре и число ассетов. В некоторых кинематографических роликах лучше передана работа освещения, но при этом качество волос и теней на персонажах упало.

В комментариях к ролику зрители согласились, что результат в финальной версии отличается от трейлера не так уж и сильно. Хотя кто-то и пошутил, что Ubisoft так торопилась с релизом Outlaws, что попросту не успела сделать нормальный «даунгрейд».

Star Wars Outlaws доступна на PC, PS5 и Xbox Series для обладателей расширенных изданий — полноценный релиз состоится 30 августа.