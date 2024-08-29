Новый «Ведьмак» уже скоро войдет в стадию полноценного производства

CD Projekt RED в пресс-релизе, который сопроводил новый финансовый отчёт, раскрыла пару небольших деталей о грядущих играх компании.

© Скриншот

В частности, команда разработчиков The Witcher: Polaris почти достигла важной вехи, которая позволит игре перейти в стадию полноценного производства. О подобной перспективе упоминали и ранее — тогда ожидалось, что в новую фазу разработки игра перейдёт в конце этого года.

Кроме того, студия в Бостоне «прокладывает основу» для Project Orion — продолжения Cyberpunk 2077. Заодно в рамках того же финансового отчёта упомянули, что авторы планируют выпустить больше анимационных произведений по вселенной после успеха Cyberpunk: Edgerunners.

В этом году прогресс работы над новыми играми CD Projekt RED был очень «стабильным», поэтому текущее положение релизов соответствует планам компании. Судя по всему, на успех повлияло расширение команд разработки.

В том же финансовом отчёте CD Projeckt упомянула, что релиз инструментария REDKit для модификаций подстегнул продажи Ведьмак 3: Дикая Охота за первую половину 2024 года. А показателям Cyberpunk 2077 помог релиз пробной версии на PS5 и Xbox Series.

Кстати, ранее актёр Даг Кокл, который озвучивает Геральта, поведал, что Polaris не будет сосредоточен на истории этого ведьмака, а расскажет какой-то новый сюжет.