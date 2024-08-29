Продюсер Metal Gear Solid намекнул на появление переиздания MGS 4

Один из продюсеров серии Metal Gear Solid Нориаки Окамура намекнул на появление переиздания Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

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Фанаты очень хотели бы увидеть новую версию этой игры, так как данная часть франшизы Хидео Кодзимы вышла лишь на PS3 — и с тех пор не получала каких-то официальных портов. А при этом она выступает финалом для истории Солида Снейка.

Многие предполагали, что игру включат во вторую часть сборника переизданий Metal Gear Solid, которыми занимается Konami — судя по намёку продюсера, именно так всё и произойдёт.

Мы знаем о ситуации с MGS4. К сожалению, сейчас раскрыть подробности мы не можем, ведь в первую часть сборника входят MGS 1-3…но думаю, что вы можете сложить два и два!

Ожидается, что во вторую часть сборника войдут и другие игры серии — к примеру, Metal Gear Solid: Peace Walker и Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Официально второй сборник, правда, пока не анонсировали.

Заодно Окамура признался, что в Konami всё ещё размышляют о будущем серии MGS — но пока не готовы давать какие-то комментарии по этому поводу.

Скоро франшизу ожидает ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater под названием Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — предполагается, что переосмысление выйдет в 2025 году на PS5, Xbox Series и PC, но официально дату релиза пока не оглашали.

Ранее тот же Окамура признался, что команда ремейка не искала замену на роль Хидео Кодзимы, так как это было бы очень сложной задачей.

А сама Delta успела получить превью от СМИ, где новинку назвали «фанатично верным» ремейком.