Студия Spiders ответила на претензии сотрудников на фоне грядущей забастовки

Портал Insider Gaming получил официальное заявление студии Spiders по поводу готовящейся забастовки разработчиков GreedFall II: The Dying World и обвинений, выдвинутых членами профсоюза STJV.

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Для начала напомним, что сотрудники Spiders жалуются на низкую заработную плату, неэффективное управление, отсутствие прозрачности, высокую текучесть кадров, слабый гендерный баланс и другие проблемы. Кроме того, сообщается, что разработка GreedFall 2 и вовсе «зашла в тупик». Забастовку наметили на 2 и 3 сентября.

В свою очередь Spiders заявляет, что выдвинутые против неё обвинения являются «ложными и даже клеветническими». Утверждается, что слова STJV «не отражают реальность» работы в компании» и наносят вред её репутации.

В заявлении подчёркивается, что руководство уже пыталось встретиться с делегацией сотрудников, но «безуспешно». Ожидается, что в итоге встречу смогут провести в конце этой недели.

Релиз Greedfall 2 в ранний доступ запланирован на 24 сентября.