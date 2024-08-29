Платформер по мультсериалу «Ох уж эти детки!» получил дату релиза

Создатели Rugrats: Adventures in Gameland по культовому мультсериалу «Ох уж эти детки!» объявили точную дату выхода — 10 сентября на PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch.

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Rugrats: Adventures in Gameland — это нео-ретро-платформер про всеми любимых малышей, которые воображают, что попали в мир видеоигры. Здесь можно переключаться между 8-битным и HD артом, а также играть в одиночку или в кооперативе для 2-х.

Свежий трейлер Rugrats: Adventures in Gameland можно посмотреть ниже. Единственный поддерживаемый язык — английский.