JotM высоко оценил шансы российских команд на The International 2024 по Dota 2

Экс-киберспортсмен, тренер и аналитик по Dota 2 Егор JotM Сурков в интервью «Чемпионату» оценил шансы Team Spirit и BetBoom Team на чемпионате мира The International 2024.

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Егор не стал судить о причинах проблем на последних турнирах, но отметил, что оба наших коллектива попадут в число главных призёров TI13.