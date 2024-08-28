Экшен Spine сравнили с Cyberpunk 2077 и Remember Me в превью

Пресса поделилась предварительными впечатлениями о ранней версии Spine. Увы, журналисты не смогли опробовать футуристический экшен самостоятельно, однако ознакомились с геймплеем демоверсии и взяли комментарии русских разработчиков из Nekki.

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К примеру, журналистка GamesRadar сравнила Spine с боевиками Джона Ву и серией Batman: Arkham. Всё благодаря захватывающим и кинематографичным сражениям. Бои проходят в «неистовом темпе»: главная героиня расстреливает врагов, подбирает новое оружие, а в случае нехватки патронов щедро поливает противников из баллончика с краской.

Геймдиректор Дмитрий Пименов рассказал, что с точки зрения нарратива в Spine исследуется взаимодействие человека с искусственным интеллектом. Уличная художница Редлайн обладает разумным имплантом «Спайн», который будет помогать ей противостоять тирании. Например, Спайн даёт доступ к новым способностям. Отдельно Пименов отметил, что сюжет в Spine придерживается следующей концепции — «хорошим» или «плохим» является не сам искусственный интеллект, а тот, кто им управляет.

Журналистка отметила, что иногда Spine может удивить. Например, в один из моментов камера переключилась на вид с боковой прокруткой, а позже Редлайн пришлось драться с другим обладателем импланта. Геймдиректор отметил, что Spine будет посильной даже для новичков — акцент в боях делается на тактическую составляющую, а не на скорость реакции.

Но хардкорщикам тоже будет чем заняться. Во-первых, попадание в тайминги поможет расправиться с врагами быстрее. А ещё будет режим, в котором нужно пройти Spine без пропуска вражеских атак — в нём главная героиня носит стильные солнцезащитные очки, которые спадут в случае проигрыша.

В целом же каждая миссия в Spine задумана в качестве «короткометражного фильма». В GamesRadar подытожили, что разработчики действительно смогли создать атмосферу боевиков, а рукопашные бои и перестрелки с использованием окружения не останавливают геймплей ни на минуту.

В разговоре с VG247 Пименов упомянул экшен Sifu. У него и у Spine есть заметное отличие. Если Sifu по большей части сосредоточена на действии, то в Spine можно ждать и экшен, и историю. Это приближает игру к Remember Me, которая была «очень крутой» и затягивала игроков в свой сюжет.

Отдельно журналист отметил, что показанная демоверсия Spine была «в шатком состоянии». Однако релиз игры намечен на 2026 год, поэтому в издании надеются, что технические недочёты будут устранены, чтобы можно было насладиться непрекращающимся экшеном.

У автора PCGamesN увиденное в демоверсии Spine «определённо вызвало интерес» и «выглядит фантастически». Он не поскупился на сравнение с многими играми: в Spine сочетаются стремительный уличный паркур из Mirror’s Edge, сложные бои из Sifu и гигантские высотки в духе Cyberpunk 2077.

Всего в Spine планируется добавить около 20 миссий, на прохождение которых уйдёт примерно 15 часов. Была отмечена удобная камера, которая ориентируется в направлении угроз, но не забирает управление из рук игроков.

Сама идея для Spine, по словам геймдиректора, зародилась около 8-10 лет назад, но некоторое время у разработчиков не было возможности её реализовать. Основными источниками вдохновения выступали фильмы из разряда «ган-фу», вроде «Светлое будущее» 2010 года премьеры, а также парочка игр — футуристическая Remember Me и Stranglehold. Ощущения от прохождения этих игр должны передать благодаря «современным механикам».