Игроки раскритиковали геймплей Sniper Elite: Resistance

В сети стали появляться ролики с игровым процессом Sniper Elite: Resistance, которая была анонсирована в рамках gamescom 2024. Пресса и блогеры смогли ознакомиться с демоверсией снайперского боевика, события которого происходят параллельно с сюжетом Sniper Elite 5.

© Скриншот

В геймплейных роликах получится увидеть прохождение задания. Игровой процесс будет знаком всем поклонникам серии — нужно пробраться на вражескую территорию и устранять цели. Сделать это можно как в скрытном режиме, расправляясь с врагами со спины, либо грубой силой благодаря огнестрельному оружию.

На месте осталась и одна из важнейших особенностей серии Sniper Elite. За полётом пули получится проследить с замедленной съёмкой, а причинённый противникам ущерб показывается во всей красе благодаря функции X-Ray. Например, можно увидеть, как пуля проходит сквозь голову немецкого солдата.

Мнение пользователей о Sniper Elite: Resistance оказалось отрицательным. Многие считают, что разработчики из Rebellion пошли по простому пути и сделали грядущую новинку похожей на предыдущую Sniper Elite 5. Это касается как элементов окружения, так и анимаций. Кто-то назвал Resistance самостоятельным «дополнением» и игрой, которую следовало выпускать 10 лет назад.

Некоторые решили дополнить свою критику и советами для разработчиков. Игроки считают, что серии Sniper Elite не хватает ряда механик из Hitman. К примеру, несколько контрактов для каждой из локаций, больше интерактивности с окружающей средой и щедрые награды, которые бы заставляли повторно проходить одни и те же задания. А ещё один советчик предложил отказаться от реализма в пользу сюрреалистических миссий.

Шутер Sniper Elite: Resistance выйдет в 2025 году на PC, PlayStation и Xbox. В первый же день игра будет доступна и в подписке Game Pass.