Как отключить запросы общения в Discord
Discord фильтрует сообщения от незнакомых пользователей в отдельную папку — т.н. «запросы общения». А из этой папки их уже можно переместить в переписки, приняв запрос. Если вы хотите, чтобы все сообщения автоматически приходили вам в личку, портал howtogeek.com рассказал, как это настроить.
Отключение запросов от конкретного сервера
- Запустите Discord.
- Нажмите на нужный вам сервер правой клавишей мыши и выберите опцию «Настройки конфиденциальности».
- Отключите параметр «Запросы общения».
- После этого все сообщения от сервера будут приходить вам в переписки.
Отключение запросов на всех серверах
- Запустите Discord.
- Перейдите в настройки приложения.
- Пролистайте список до раздела «Настройки конфиденциальности сервера по умолчанию».
- Отключите опцию «Включить запросы общения от участников сервера, с которыми вы не знакомы».