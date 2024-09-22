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Как отключить запросы общения в Discord

Discord фильтрует сообщения от незнакомых пользователей в отдельную папку — т.н. «запросы общения». А из этой папки их уже можно переместить в переписки, приняв запрос. Если вы хотите, чтобы все сообщения автоматически приходили вам в личку, портал howtogeek.com рассказал, как это настроить.

Как отключить запросы общения в Discord
© Unsplash

Отключение запросов от конкретного сервера

  • Запустите Discord.
  • Нажмите на нужный вам сервер правой клавишей мыши и выберите опцию «Настройки конфиденциальности».
  • Отключите параметр «Запросы общения».
  • После этого все сообщения от сервера будут приходить вам в переписки.

Отключение запросов на всех серверах

  • Запустите Discord.
  • Перейдите в настройки приложения.
  • Пролистайте список до раздела «Настройки конфиденциальности сервера по умолчанию».
  • Отключите опцию «Включить запросы общения от участников сервера, с которыми вы не знакомы».