Как отключить запросы общения в Discord

Discord фильтрует сообщения от незнакомых пользователей в отдельную папку — т.н. «запросы общения». А из этой папки их уже можно переместить в переписки, приняв запрос. Если вы хотите, чтобы все сообщения автоматически приходили вам в личку, портал howtogeek.com рассказал, как это настроить.

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Отключение запросов от конкретного сервера

Запустите Discord.

Нажмите на нужный вам сервер правой клавишей мыши и выберите опцию «Настройки конфиденциальности».

Отключите параметр «Запросы общения».

После этого все сообщения от сервера будут приходить вам в переписки.

Отключение запросов на всех серверах