Hamster Kombat выйдет на рынок 26 сентября

Разработчики Hamster Kombat про хомяка объявили, что официальный листинг монеты из игры состоится уже 26 сентября. Вероятно, после этого состоится полноценный выход токена и будет объявлен курс внутриигровой валюты. Другие подробности пока не раскрываются.

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Напомним, 8 июля известная криптовалютная биржа Bybit добавила валюту токена из Hamster Kombat в листинг на платформе премаркет-торговли. Тогда пользователи получили возможность продавать и покупать токены из хомяка. В среднем их стоимость начиналась от $ 0,01 (88 копеек).

Премаркет не означает полноценную торговлю — так на биржах называют сбор заявок на продажу и покупку какой-то валюты или ценных бумаг. Обменять токены Hamster Kombat на деньги можно будет на второй стадии.

После официального листинга Bybit также раскроет дату отправки токенов.