Hamster Kombat выйдет на рынок 26 сентября

Hamster Kombat про хомяка выйдет на рынок 26 сентября
Разработчики Hamster Kombat про хомяка объявили, что официальный листинг монеты из игры состоится уже 26 сентября. Вероятно, после этого состоится полноценный выход токена и будет объявлен курс внутриигровой валюты. Другие подробности пока не раскрываются.
Напомним, 8 июля известная криптовалютная биржа Bybit добавила валюту токена из Hamster Kombat в листинг на платформе премаркет-торговли. Тогда пользователи получили возможность продавать и покупать токены из хомяка. В среднем их стоимость начиналась от $ 0,01 (88 копеек).
Премаркет не означает полноценную торговлю — так на биржах называют сбор заявок на продажу и покупку какой-то валюты или ценных бумаг. Обменять токены Hamster Kombat на деньги можно будет на второй стадии.
После официального листинга Bybit также раскроет дату отправки токенов.