Как сыграть в Deadlock, новый шутер Valve в духе Dota 2 и Overwatch
Во второй половине августа Valve представила свою новую игру — Deadlock. Однако ещё до анонса в шутер от третьего лица с механиками Dota 2 и Overwatch 2 играли десятки тысяч геймеров — совсем скоро показатель превысил отметку в 100 тыс. пользователей.
Всё дело в том, что сейчас в Deadlock можно сыграть только с помощью приглашений от друзей. Сделать это можно с помощью Центра сообщества игры в Steam — многие геймеры раздают инвайты после добавления в друзья.
Как сыграть в Deadlock, новый шутер от Valve
- Зайти в обсуждения Центр сообщества Deadlock в Steam по этой ссылке.
- Перейти в любой тред с бесплатными приглашениями в игру.
- Добавить автора обсуждения в друзья и дождаться инвайта от него.
- Через некоторое время в Steam появится уведомление о приглашении на тестирование.
- Загрузить Deadlock в библиотеке и приступить к игре.
Первыми впечатлениями от Deadlock мы поделились в отдельном материале.