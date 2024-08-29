Шифр Hamster Kombat на 29 и 30 августа появился в сети

Разработчики Hamster Kombat обновили ежедневный секретный шифр. Разгаданный шифр был опубликован в Telegram-канале «300 Криптанцев».

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Игроки, успешно разгадавшие шифр с 29 по 30 августа, получат вознаграждение в размере 1 миллиона внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе, а активация режима происходит через раздел «Ежедневный шифр» в главном меню игры.

Короткое нажатие соответствует точке, а длительное — тире. Например, для набора слова HOMIE используется следующая комбинация:

H: «. . . .»;

O: «– – –»;

M:«– –»;

I: «. .»

E: «.».

Шифр будет действителен до 22:00 следующего дня, после чего он будет заменен на новый.

Hamster Kombat — это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, в которой пользователи зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают, что после листинга на бирже 26 сентября игроки смогут обменять накопленные баллы на криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о возможных сложностях с распределением токенов из-за большого числа игроков, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на значительный заработок в игре.

Hamster Kombat имеет аналоги на рынке крипто-игр в Telegram, такие как Blum, Catizen, Lost Dogs: The Way, TapSwap, X Empire и другие.