Аниме-ММО Blue Protocol не выйдет на западе и будет закрыто в 2025 году

В 2023 году в Японии состоялся релиз Blue Protocol — красочного ММО в стилистике аниме. Игру планировалось выпустить и для западной аудитории при поддержке Amazon Games уже в этом году, однако релиз был отменён. Более того, закроется и японская версия — это случится 18 января 2025 года.

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Как заявляют сами разработчики, причиной для закрытия стала невозможность предоставить игрокам наилучший опыт. Авторы принесли «глубочайшие извинения» за неожиданное объявление, а также поблагодарили всех игроков. Одним из способов выразить благодарность станут обновления, в том числе с новыми миссиями, которые будут выходить вплоть до закрытия Blue Protocol.

Разработкой Blue Protocol занимались с 2015 года. У игры есть весомый плюс — мультиплатформенность. В Японии она доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Вероятно, в связи с высокой конкуренцией разработчикам не удалось привлечь внимание обширной аудитории, а повлиять на это мог и эксклюзивный запуск лишь на территории одной страны.

В Amazon Games называли Blue Protocol игрой с «прекрасной проработкой». Вероятно, компания ожидала высокой популярности игры на западе, ведь в Amazon заинтересованы в проработанных ММО. Например, компания пытается развивать New World, а также занимается игрой по «Властелину колец» — она находится на ранней стадии разработки.