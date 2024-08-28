Genshin Impact получила обновление с новым регионом

HoYoverse (miHoYo) выпустила для Genshin Impact крупное обновление 5.0 «Цветы под палящим солнцем». Напомним о его главных новинках:

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Новый регион Натлан

«Воины гор указывают путь к великолепным цветам, а плавающие заврианы, обитающие в источниках, всю ночь разносят вести. На дальнем берегу, вдали от песка и моря, пылающий эпический гимн эхом разносится по земле, где вечно пылает Священное пламя».

Доступные области: долина Теквемекан, гора Коатепек, Ручьи Тойек и Бассейн бесчисленных огней. Точка телепортации в регион откроется после выполнения задания Архонтов «Пролог. Глава III: Песнь о драконьей свободе».

Новая механика Натлана — вселение души в завриан

«Заврианы Натлана — уникальные формы жизни, которые при определённых обстоятельствах могут переходить в состояние „Светоча души“».

Новые персонажи

Качина — четырёхзвёздочный персонаж из племени Детей Эха, обладательница древкового оружия и силы Гео;

— четырёхзвёздочный персонаж из племени Детей Эха, обладательница древкового оружия и силы Гео; Кинич — пятизвёздочный персонаж из племени Потомков Крон, опытный охотник и обладатель двуручного оружия и силы Дендро;

— пятизвёздочный персонаж из племени Потомков Крон, опытный охотник и обладатель двуручного оружия и силы Дендро; Муалани — пятизвёздочный персонаж из племени Народа Родников, владелица магазина товаров для водных видов спорта, обладательница катализатора и силы Гидро (доступна во второй части Молитвы события).

Новые подземелья

подземелье воли «Древний дозорный пункт» с материалами возвышения оружия в качестве награды;

подземелье мастерства «Огненные руины» с материалами талантов персонажей в качестве награды;

подземелье благословения «Святилище мириадов духов» с артефактами наборов «Свиток героя сожжённого города» и «Обсидиановый фолиант» в качестве награды.

Новое снаряжение

Лови волну (Катализатор) 5 звёзд — увеличивает макс. HP на 20%, даёт эффект наделения 4 уровнями Знойного лета и не только;

Горный король (Двуручное) 5 звёзд — даёт эффекты наделения 1 уровнем Благоволения Крон и 3 уровня Благоволения Крон при разных условиях;

Пепельный рог (Катализатор) 4 звезды — наносит урон по площади, равный 40% от макс. HP;

Флейта Эспицаль (Одноручное) 4 звезды — элементальный навык повышает защиту на 16% на 15 сек;

Сотрясающий землю (Двуручное) 4 звезды — урон элементального навыка повышается на 16% на 8 сек;

След радуги (Древковое) 4 звезды - элементальный навык повышает защиту на 16% на 15 сек;

Кольцо Яшче (Катализатор) 4 звезды — элементальный навык повышает наносимый урон обычной атаки на 0,6% за каждую 1000 ед. макс. HP на 10 сек;

Разбивающий цепи (Стрелковое) 4 звезды — сила атаки экипированного персонажа повышается на 4,8% (за каждого члена отряда из Натлана или с отличным от экипированного персонажа элементом).

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