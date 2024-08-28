PowerWash Simulator получит набор по «Шреку» с пятью картами и персонажем-рыцарем
Square Enix и FuturLab анонсировали новую коллаборацию для своего популярного симулятора PowerWash Simulator — особый набор «Шрек».
Игрокам предстоит навести уборку на пяти сказочных картах по мотивам одноимённого мультфильма DreamWorks Animation:
- Дюлок;
- В гостях у Гензеля;
- Болото Шрека;
- Фабрика снадобий Феи-крестной;
- Логово Драконихи.
Кроме того, в состав набора войдёт оригинальная модель персонажа-рыцаря с мойкой в виде меча.
Релиз состоится «скоро». У набора уже есть страница в Steam.