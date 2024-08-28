$91.48-0.29102.29-0.20
Почта

PowerWash Simulator получит набор по «Шреку» с пятью картами и персонажем-рыцарем

Square Enix и FuturLab анонсировали новую коллаборацию для своего популярного симулятора PowerWash Simulator — особый набор «Шрек».

PowerWash Simulator получит набор по «Шреку»
© Скриншот

Игрокам предстоит навести уборку на пяти сказочных картах по мотивам одноимённого мультфильма DreamWorks Animation:

  • Дюлок;
  • В гостях у Гензеля;
  • Болото Шрека;
  • Фабрика снадобий Феи-крестной;
  • Логово Драконихи.

Кроме того, в состав набора войдёт оригинальная модель персонажа-рыцаря с мойкой в виде меча.

Релиз состоится «скоро». У набора уже есть страница в Steam.