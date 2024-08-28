PowerWash Simulator получит набор по «Шреку»

Square Enix и FuturLab анонсировали новую коллаборацию для своего популярного симулятора PowerWash Simulator — особый набор «Шрек».

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Игрокам предстоит навести уборку на пяти сказочных картах по мотивам одноимённого мультфильма DreamWorks Animation:

Дюлок;

В гостях у Гензеля;

Болото Шрека;

Фабрика снадобий Феи-крестной;

Логово Драконихи.

Кроме того, в состав набора войдёт оригинальная модель персонажа-рыцаря с мойкой в виде меча.

Релиз состоится «скоро». У набора уже есть страница в Steam.