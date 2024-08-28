Тестировщики Call of Duty подали жалобу на Raven и Activision с Microsoft

Тестировщики Call of Duty в составе профсоюза Game Workers Alliance подали жалобу в трудовую инспекцию на Raven Software, Activision и Microsoft.

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Об этом рассказал Стивен Тотило, журналист Game File и бывший главный редактор Kotaku.

Один из поводов для жалобы — «отказ от переговоров/недобросовестное ведение переговоров». Game Workers Alliance, первый крупнейший профсоюз в игровой индустрии США, уже долгое время пытается достичь коллективного договора со своим руководством.

По данным Тотило, члены GWA были настроены оптимистично после слияния Activision Blizzard с Microsoft, так как Фил Спенсер официально пообещал поддержать профсоюз. Но обещания ни к чему не привели.

Напомним, что 25 октября Activision выпускает новую часть Call of Duty — Black Ops 6. Над игрой работают Treyarch и Raven Software.

Call of Duty: Black Ops 6 будет доступна на PC, PlayStation и Xbox (сразу в Game Pass).