Оригинальная Resident Evil 2 вышла в GOG

Онлайновый магазин GOG объявил о новом пополнении: теперь в нём доступна классическая хоррор-выживалка Resident Evil 2. Она доступна всего за 5 долларов. Как мы помним, ранее GOG уже выпустил первую часть классической серии, а теперь готовится к премьере Resident Evil 3.

© Capcom

GOG-версия Resident Evil 2 полностью совместима с Windows 10 и Windows 11 и переведена на шесть языков (русского в списке нет). Она поддерживает оконный режим, вертикальную синхронизацию, гамма-коррекцию и другие графические опции, а также современные контроллеры.

Весь оригинальный контент остался нетронутым, но в переиздании улучшили ряд функций и настроек, заодно исправив несколько классических ошибок. Игроки смогут увидеть улучшенные сюжетные сцены, а также с самого начала использовать режимы 4th Survivor и Tofu.

Оригинальная Resident Evil 2 вышла в1998 году на PlayStation, а со временем была портирована на другие платформы. В России её выпуском занималась компания «Акелла». В 2019 году Capcom выпустила трёхмерный ремейк Resident Evil 2 (2019), и новая версия собрала отличные оценки и продемонстрировала успешные продажи.