Для Disney Epic Mickey: Rebrushed выпустили бесплатное демо на PC и консолях

Издатель THQ Nordic объявил, что сказочный платформер Disney Epic Mickey: Rebrushed с Микки Маусом в главной роли получил бесплатную демоверсию. Прямо сейчас её можно загрузить на PC (в Steam), PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а особенностям демо посвятили свежий трейлер.

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Он длится всего 30 секунд, но получился крайне насыщенным на события. Игрокам предлагают погрузиться в фантастический мир и преобразить окружение с помощью волшебной кисти. Она поможет убирать преграды или оживлять старинные предметы, вроде заводных часов. Среди других целей для отважных Микки Маусов: решить судьбу местного мира, отыскать секреты, исследовать платформенные уровни и сразиться с боссами.

Сама Disney Epic Mickey: Rebrushed стала переосмыслением оригинальной Disney Epic Mickey. Главный герой получит новые движения, а сюжет можно будет перепройти несколько раз ради получения всех концовок. К разработке вернулся и геймдиректор оригинала Уоррен Спектор, известный в качестве создателя Deus Ex.

Напомним, что релиз Disney Epic Mickey: Rebrushed состоится 24 сентября. Уже сейчас на игру можно оформить предзаказ, а в ожидании получится насладиться кадрами игрового процесса, на которых Микки путешествует по царству забытых персонажей Disney.