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Комбо-карты в игре Hamster Kombat про хомяка на 27–28 августа

В популярной игре Hamster Kombat, которая сейчас завоёвывает внимание миллионов пользователей по всему миру, помимо ежедневных шифров с азбукой Морзе, есть и ежедневные комбо-карты.

Опубликованы комбо-карты в Hamster Kombat на 27–28 августа
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Новые комбо-карты в хомяке на 27–28 августа

  • HamsterGram в разделе PR & Team.
  • Tokenomics Expert разделе PR & Team.
  • Ton + Hamster Kombat = Success в разделе Specials.

Для чего нужны ежедневные карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить свой пассивный заработок.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет. Следующая сборка должна появиться на следующий день примерно в 15:00 мск.