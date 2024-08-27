Автор Stardew Valley пытается устроить коллаборацию с Fortnite

Создатель Stardew Valley Эрик Бароне рассказал, что уже какое-то время пытается организовать кроссовер своего творения с Fortnite.

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Судя по всему, пока что инициатива не нашла успеха, так как Epic никак не комментировала интерес разработчика. К тому же в прошлых слухах и утечках о кроссоверах Fortnite не упоминали Stardew Valley.

Правда, всё это не помешало автору поделиться некоторыми идеями о возможной коллаборации. Он признался, что хочет увидеть в Fortnite Пэм — одну из жительниц города Пеликан. Но создатель SV готов к тому, что Epic заинтересуют другие персонажи — Эбигейл, Себастьян и так далее.

Разработчик признался, что на данном этапе уже «открыт ко всему». Хотя в первую очередь речь идёт о том, чтобы перенести в Fortnite контент из Stardew Valley, а не наоборот.

В июле автор SV рассказал, что никогда не будет выпускать платные обновления — и даже поклялся в этом честью своей семьи.

Правда, потом ему пришлось пояснить, что он не критикует разработчиков, которые получают деньги за дополнительный контент. Такой подход просто не вписывается в его собственную философию.

Что касается темы кроссоверов в Fortnite, то не так давно в игре стартовал очередной сезон, где добавили персонажей Marvel — включая и злодея Доктора Дума.

Кроме того, один из инсайдеров поведал, что в ноябре в игру прибудет знаменитый музыкальный исполнитель Snoop Dogg. Ожидается, что коллаборация стартует 2 ноября.

Кстати, в середине августа на Android и iOS появилась мобильная версия EGS с Fortnite и Fall Guys: Ultimate Knockout.