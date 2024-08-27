В сеть попала запись геймплейного теста мультиплеерной игры в мире Crysis

В сети очутилась запись раннего геймплейного теста Crysis Next — своеобразной королевской битвы во вселенной Crysis.

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Видео появилось на YouTube-канале пользователя под ником PainRunner, но как именно произошла утечка — непонятно. Саму игру студия Crytek разрабатывала до того, как решила переключиться над Crysis 4. На фоне этого мультиплеерную новинку отменили.

В Crysis Next пользователи могли выбрать один из доступных классов, сражаясь на картах в битвах от третьего лица. В самом ролике представлено три класса, которые выступают в ролях «Танка» (Frontliner), «Тактика» (Tactician) и «Прикрытия» (Flanker).

Первый активно участвует в битвах на передовой, второй обеспечивает поддержку, тогда как третий занимается тайным проникновением в стан врага.

В ролике можно увидеть и разнообразное вооружение, которое было бы доступно пользователям — вроде снайперской винтовки или ракетницы. При этом одна из пушек выпускала сразу целую плеяду ракет.

Кроме того, в сражениях можно было использовать мины или летающих дронов, которые отслеживали противников через камеру. А на самих картах присутствовали футуристические строения и транспорт.

У каждого из бойцов были свои дополнительные способности, которые помогали в сражениях — вроде резкого ускорения или вызов временного щита. Возможности открывались с помощью нанокостюмов, которыми обладали пользователи.

Игра, что очевидно по тесту, всё ещё находилась на ранней стадии производства — у многих объектов в ролике отсутствуют текстуры, врагов заменяют «манекены» и так далее.

Ожидалось, что Сrysis Next будет поддерживать битвы на 100 человек и будет отличаться мощным визуалом.

Последние новости о Crysis 4 звучали в прошлом году, тогда авторы говорили, что не пока готовы делиться подробностями разработки.

Хотя известно, что в роли геймдиректора новой части шутера выступает Маттиас Энгстрём, который до этого занимался HITMAN III. А ещё в прошлом году студия искала старшего геймдизайнера для новинки.