Вышло крупное дополнение The War Within для World of Warcraft

Blizzard выпустила дополнение The War Within для World of Warcraft. Аддон получился крупным — он стал первым из трилогии с общей сюжетной линией. Цена расширения составляет $ 50. Купить его в России, конечно же, нельзя.

© Чемпионат.com

Сюжет расширения рассказывает о Ксал'атат — предвестнице новой эры тёмных махинаций Пустоты. Ксал'атат собрала армию арахнидов и замыслила покорить Азерот. Героям предстоит постараться помешать её планам.

The War Within стало первым DLC с единой связанной историей. После этого дополнения в рамках общей сюжетной линии ещё выйдут Midnight про старый мир и The Last Titan про Нордскол. Даты их релиза пока нет.