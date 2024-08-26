Игра Black Myth: Wukong стала доступна в магазине VK Play

Китайский экшен Black Myth: Wukong появился в библиотеке российской игровой платформы VK Play.

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Цена ключа составляет 3799 рублей — это на 200 рублей дороже, чем копия «Вуконга» в российском Steam. При этом на VK Play игру можно купить напрямую, оплатив российской картой или по СБП.

Мировой релиз Black Myth: Wukong состоялся 20 августа. Игра с ходу установила ряд достижений, включая топ-2 в истории Steam по пиковому онлайну (более 2,1 млн игроков одновременно) и более 10 млн продаж за первые три дня.

На текущий момент игра доступна на PS5 и ПК. Релиз Black Myth также состоится и на Xbox Series, но, когда именно, пока можно только гадать. Авторы говорили о желании привести Xbox-версию экшена в порядок.