Филиппинец назвал свою дочь в честь персонажа Genshin Impact

Филиппинский геймер под ником Tom Kaedehara рассказал в соцсетях, что решил назвать свою новорождённую дочь именем персонажа из Genshin Impact.

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Девочка будет носить двойное имя Фурина Фокалорс. Так зовут одну из богинь Геншина в регионе Фонтейне, которая в прошлом году частично стала играбельным персонажем.

На Филиппинах часто называют детей именами из поп-культуры — например, Наруто Узумаки или Лордом Волан-де-Мортом.

28 августа в Genshin Impact выходит большое обновление 5.0 с новым регионом Натланом и тремя играбельными персонажами. Геймеры также получат серию наград, посвящённую годовщине игры — среди них будут пятизвёздочный персонаж на выбор, 20 «круток» для баннера и уникальные косметические сувениры.