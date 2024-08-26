В Dota 2 нашли критический баг, дающий бесконечное золото

Фанаты Dota 2 обнаружили в игре критический баг, связанный с предметом Hand of Midas, благодаря которому игроки могут бесконечно получать дополнительное золото.

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Суть внутриигровой ошибки заключается в следующем: игрок приобретает артефакт Hand of Midas. После использования предмет нужно выложить на землю, а затем приобрести ещё один «Мидас» в магазине, чтобы сразу же его продать. Из-за этого перезарядка первого Hand of Midas обновится, и артефакт можно использовать снова.

Из-за этого бага герои получают огромное количество дополнительного золота и опыта, что полностью переворачивает игровой процесс и портит игры в матчмейкинге. На ошибку жалуются многие киберспортсмены, среди которых есть двукратный чемпион The International Мирослав Mira Колпаков и именитый Роман RAMZES666 Кушнарёв.

Стоит отметить, что информация о существовании бага появилась в сети ещё несколько часов назад, однако разработчики до сих пор не исправили ошибку.