Инсайдер раскрыл массу информации о Half-Life 3

Инсайдер раскрыл массу информации о грядущем Half-Life 3, подтверждая слухи о том, что Valve активно работает над новым проектом.

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По данным датамайнера Gabe Follower, в коде движка Source 2 были найдены упоминания множества элементов, которые могут войти в будущую игру. Среди них — умные NPC, которые будут реагировать на действия игрока и даже вступать с ним в диалоги, а также сложная система симуляции настроения персонажей.

Кроме того, в коде обнаружены намеки на наличие открытого мира, динамической смены дня и ночи, а также реалистичных погодных условий.

В игре будет уделено внимание новому уровню графики, включая передовые технологии синхронизации анимации с речью и реалистичной симуляции волос.

Особый интерес вызывают гравитационные механики, которые, судя по всему, станут ключевым элементом геймплея.

В коде также найдены следы системы отчетов, что может свидетельствовать о скором начале внутреннего тестирования игры. Однако, как отмечает инсайдер, до официального анонса может пройти еще несколько лет.