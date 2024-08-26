Sony может выпустить новую портативную консоль на фоне успеха PS Portal

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон рассказал о состоянии портативных устройств в игровой индустрии. По его словам, на прошедшей выставке gamescom 2024 многие крупные компании обсуждали возможный выпуск собственного портативного устройства на рынок.

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Одной из таких корпораций, судя по намёкам журналиста, стала Sony. В компании очень довольны продажами портативной PlayStation Portal для удалённой игры на PS5. За первую половину 2024-го гаджет занял лидирующую строчку по выручке в США и Великобритании, несмотря на скепсис аналитиков.

Последним портативным устройством от Sony стала PS Vita, вышедшая в 2012 году. С тех пор компания сосредоточилась на основной линейке домашних консолей PlayStation. По данным инсайдеров, уже этой осенью компания выпустит PS5 Pro — более мощную версию PS5.