Bloober Team объяснила причины отсутствия ремейка оригинальной Silent Hill

Творческий директор Silent Hill 2 Remake Матеуш Ленарт объяснил причины, которые подтолкнули Bloober Team к выбору сиквела в качестве основы для ремейка.

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По словам автора, сиквел попросту больше подходил «ДНК студии», так как эта игра гораздо более «эмоциональная и личная», чем Silent Hill и Silent Hill 3.

Студия Bloober Team якобы всегда была фанатом историй про опыт и эмоции людей, которые переживали разные сложные ситуации. Фокусироваться на концепциях оккультизма и существ из иных миров авторы не хотели.

С директором согласился и продюсер новинки Мацей Гломб, который отметил, что студия вдохновлялась Silent Hill 2 на своих предыдущих проектах — The Medium, Layers of Fear и Blair Witch. К примеру, наличие нескольких финалов в LoF было конкретно вдохновлено подобной опцией из SH2.

Кроме того, продюсер мельком упомянул, что выбор игры для ремейка полностью не зависел не от них — и он был как-то связан с планами Konami на франшизу. Раскрывать подробности продюсер не стал, но можно предположить, что потенциальным ремейком первой части занимается кто-то ещё.

Кстати, дизайнер оригинальной SH2 Масахиро Ито недавно рассказывал, что изначально хотел отказаться от работы над ремейком сиквела.

Релиз ремейка Silent Hill 2 намечен на 8 октября для PC и PS5, ранее тот же Ленарт рассказал про время прохождения хоррора и «Новую игру+».

А ещё недавно появились превью ремейка, где журналисты выразили «осторожный оптимизм» относительно новинки.