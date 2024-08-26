Комбо для Hamster Kombat на 26 и 27 августа появилось в сети

Разработчики игры Hamster Kombat в Telegram выпустили новый набор бонусных карт, доступный с 26 по 27 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «300 Криптанцев».

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Для активации комбо пользователи должны приобрести или улучшить три карты: Data Center Tokyo, NFT Metaverse и Launching a rocket to Mars. Игроки, собравшие комбо из указанных карт, получат единовременную выплату в размере 5 миллионов внутриигровых монет HMSTR. Следующее комбо станет доступно через сутки, в 15:00 по московскому времени.

Hamster Kombat – это игра в жанре кликер на базе Telegram, в которой игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают возможность обмена накопленных баллов на криптовалюту после листинга на бирже. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о сложности распределения токенов из-за большого числа игроков, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на возможность крупного заработка в проекте.

Hamster Kombat имеет множество аналогов на рынке крипто-игр в Telegram, среди которых Blum, Catizen, Lost Dogs: The Way, TapSwap, X Empire и другие.