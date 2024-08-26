Шифр Hamster Kombat на 26 и 27 августа появился в сети

Разработчики Hamster Kombat обновили ежедневный секретный шифр. Разгаданный шифр опубликовал Telegram-канал «300 Криптанцев».

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Игроки, успешно разгадавшие шифр с 26 по 27 августа, получат вознаграждение в размере 1 миллиона внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе, а активация режима происходит через раздел «Ежедневный шифр» в главном меню игры.

Короткое нажатие соответствует точке, а длительное — тире. Таким образом, для набора слова DUROV используется следующая комбинация:

B: «– . . .»;

O: «. – .»;

R: «– – –»;

N: «– .».

Шифр будет действителен до 22:00 следующего дня, после чего он будет изменен.

Hamster Kombat — вирусная игра в жанре кликер в Telegram, где пользователи зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают, что после листинга на бирже игроки смогут обменять накопленные баллы на криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о возможных сложностях с распределением токенов из-за большого числа игроков, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на значительный заработок в игре.

Hamster Kombat имеет немало аналогов на рынке крипто-игр в Telegram, среди которых Blum, Catizen, Lost Dogs: The Way, TapSwap, X Empire и другие.