На Gamescom 2024 игровые разработчики рассекретили улучшенную консоль PlayStation 5 Pro

На игровой выставке Gamescom 2024, проходящей в Кёльне, разработчики подтвердили слухи о скором выходе консоли PlayStation 5 Pro.

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В течение 2024 года вокруг новинки ходило множество слухов и утечек, однако до недавнего времени не было официального подтверждения от Sony.

Теперь, на фоне проходящей выставки Gamescom, игровые разработчики начали открыто обсуждать готовящуюся новинку.

Некоторые из них сообщили, что получили спецификации PS5 Pro и уверены, что Unreal Engine 5 будет работать на новой консоли значительно лучше, чем на текущей PlayStation 5.

Это указывает на то, что детали и спецификации устройства уже находятся в руках значительного числа разработчиков, что подразумевает скорый официальный анонс.

Предполагается, что PlayStation 5 Pro будет представлена уже в сентябре 2024 года, с последующим запуском в ноябре, как это было с PS4 Pro в 2016 году.