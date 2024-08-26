25 августа 2024 года Steam установил новый рекорд по количеству одновременных пользователей.

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По данным SteamDB, в пиковый момент на платформе одновременно находились 37 266 324 пользователей, что стало самым высоким показателем за всю более чем 20-летнюю историю сервиса. На момент достижения рекорда в играх находилось более 12.5 млн человек.

Этот новый рекорд был установлен на фоне продолжающегося роста популярности Steam. В начале 2024 года максимальный пик одновременных пользователей колебался в пределах 33-34 млн, но к августу этот показатель значительно вырос.

© SteamDB

Одной из причин этого скачка могла быть недавняя премьера игры Black Myth Wukong, чей пиковый онлайн превысил 2.4 млн игроков.