Steam снова внесли в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор в третий раз внес домен Steam Community в реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию. Об этом сообщает РИАМО.

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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала ситуацию.

«Причины мне неизвестны. Но поскольку это происходит уже не в первый раз, видимо, среди обсуждений были какие-то запрещенные материалы», — написала она.

По ее словам, в прошлые разы после того, как ресурс удалял материалы, из реестра его исключали.

До этого данный домен вносили в этот в 2015-м году и в начале 2024 года. Также в феврале сообщалось, что Роскомнадзор исключил одну из страниц сообщества Steam из Единого реестра запрещенной информации в связи с удалением противоправного контента. Об этом сообщили «Газете.Ru» в ведомстве. Там подчеркнули, что ранее Роскомнадзор на основании решения МВД России внес в Единый реестр запрещенной информации конкретную интернет-страницу сообщества Steam.