Стал известен формат The International 2024 по Dota 2

Valve представила формат The International 2024 по Dota 2. Турнир пройдет с 4 по 15 сентября в Копенгагене на Royal Arena.

© Valve

В этом году участвуют 16 команд, и призовой фонд на данный момент составляет 1,6 $ млн. Он будет расти за счет продаж компендиума.

16 команд будут разделены на четыре группы. Коллективы сыграют по круговой системе внутри своих групп. По итогам группового этапа команды будут распределены в верхнюю и нижнюю сетки плей-офф.

Матчи плей-офф будут проходить по системе double elimination, где команда выбывает из турнира после двух поражений. Финальные матчи пройдут на Royal Arena в Копенгагене.

© Valve