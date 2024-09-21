Что нового в Monster Hunter Wilds: главное с Gamescom

На Gamescom разработчики Monster Hunter Wilds провели целую серию трансляций, которые продемонстрировали много нового геймплея, механик и нюансов игры. Портал PC Gamer рассказал о главных новшествах, замеченных на стримах.

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Монстры перемещаются группами

В экологии Monster Hunter Wilds крупные монстры могут перемещаться по локациям стаями. К счастью, старая добрая навозная бомба, которая раньше использовалась для того, чтобы прогонять нежелательных монстров, получила апгрейд. Теперь одной большой навозной бомбы хватит, чтобы разогнать стаю и лишить крупного монстра союзников. Хотя никто не заставляет игрока применять их. При желании можно попробовать свои силы и в бою против целой стаи.

Нет ограничений на броню

Отныне охотники женского и мужского пола смогут носить одни и те же доспехи. Со стороны новшество может показаться маленьким, но, на самом деле, ограничения брони по типу тела были частью серии на протяжении 20 лет. Наконец игроки-девушки смогут наряжать своих персонажей в настоящие закрытые комплекты доспехов, а мужчины — наоборот, носить более открытые наряды.

Геймплейная петля без загрузочных экранов

Трансляции игры на Gamescom подтвердили раннюю информацию о бесшовном мире Monster Hunter Wilds. Для того, чтобы начать охоту, достаточно лишь выйти за пределы лагеря и атаковать монстра — никаких загрузочных экранов. Благодаря этому игра ощущается более цельной, а портативные лагери в дикой природе позволяют пополнить припасы, не возвращаясь на базу.

Трехмерные карты

Monster Hunter World отличалась довольно сложным, многоуровневым левелдизайном, где переплетались пещеры, луга, перешейки и тоннели разных высот. Именно поэтому в Wilds и глобальная карта, и мини-карта будут трехмерными — чтобы разница высот читалась лучше.

Охотничьи инструменты возвращаются

В Monster Hunter World появились охотничьи инструменты: предметы, которые давали мощные, но кратковременные бонусы. Например, мантия-глайдер, позволявшая скользить на потоках воздуха, или бандитская мантия, из-за которой монстры чаще роняли предметы на продажу.

На трансляциях Wilds разработчики начинали многие из своих охот, надевая маскхалат — мантию для скрытности из World. А это значит, что в Wilds, вероятно, будет собственный набор охотничьих инструментов. Кроме того, маскировочный халат позволяет совершить скрытную атаку по монстру, чтобы сразу начать бой с мощного удара.

Бочки-бомбы можно передвигать

Пожалуй, одно из самых полезных новшеств для неаккуратных игроков. Бомбы отныне можно подбирать и перетаскивать с места на место, если вы поставили их не в той точке. А еще их можно швырять в монстров или катить, как бочки.

Монстров снова можно седлать

Обычно в Monster Hunter атаки по монстрам в прыжке рано или поздно позволяют охотникам забраться на спину противнику. Монстр будет брыкаться, чтобы сбросить игрока с себя, но успешные атаки верхом могут повалить зверя на землю. В Rise эта механика изменилась — там она позволяла буквально управлять монстром в течение короткого времени. Зрелищно, но немного не то, за что фанаты любят серию.

В Wilds седлание монстров будет работать как во всех старых частях Monster Hunter. Охотник запрыгивает на спину, атакует монстра и валит его навзничь. Однако новая система концентрации открывает новые добивающие атаки для всех типов оружия.